Gaza Trump alle famiglie degli ostaggi | Li riporterò a casa Ora c’è reale chance di pace Hamas accetta il disarmo | Ma no a Blair governatore – La diretta

Hamas, nel corso del secondo giorno di colloqui in Egitto, avrebbe «accettato di consegnare le sue armi a un comitato egiziano-palestinese, rifiutando categoricamente di affidare la gestione della Striscia di Gaza a un comitato di transizione internazionale». Lo riporta l’agenzia Efe dal Cairo citando una fonte palestinese informata. Hamas «propone di negoziare la gestione di Gaza con l’Autorità Nazionale Palestinese» e « rifiuta la presenza di Tony Blair come governatore di Gaza », pur «accettando che assuma un ruolo di monitoraggio a distanza ». Intanto si era concluso « in un clima positivo » il primo giorno di colloqui tra Hamas e i mediatori egiziani, tenutosi a Gaza prima che la delegazione palestinese partisse per Sharm el-Sheikh. 🔗 Leggi su Open.online