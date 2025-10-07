Gaza Trump alle famiglie degli ostaggi | Li riporterò a casa Ora c’è reale chance di pace Hamas accetta il disarmo | Ma no a Blair governatore – La diretta
Hamas, nel corso del secondo giorno di colloqui in Egitto, avrebbe «accettato di consegnare le sue armi a un comitato egiziano-palestinese, rifiutando categoricamente di affidare la gestione della Striscia di Gaza a un comitato di transizione internazionale». Lo riporta l’agenzia Efe dal Cairo citando una fonte palestinese informata. Hamas «propone di negoziare la gestione di Gaza con l’Autorità Nazionale Palestinese» e « rifiuta la presenza di Tony Blair come governatore di Gaza », pur «accettando che assuma un ruolo di monitoraggio a distanza ». Intanto si era concluso « in un clima positivo » il primo giorno di colloqui tra Hamas e i mediatori egiziani, tenutosi a Gaza prima che la delegazione palestinese partisse per Sharm el-Sheikh. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: gaza - trump
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza
'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'
Pace a Gaza, Trump: “Fate in fretta”. Ma nella Striscia continua il massacro. La telefonata con il Cremlino. Netanyahu critica l’Europa “debole e ininfluente su questi colloqui”. Poi parla con Putin anche di nucleare Iran e di Siria - X Vai su X
#intanto Trump: "Mi impegno ad acquistare Gaza" e continua a dividere l’opinione pubblica - facebook.com Vai su Facebook
Trump: "Reali possibilità di un accordo di pace a Gaza, ostaggi torneranno tutti a casa" - Il capo della Casa Bianca ha ringraziato il Forum delle Famiglie degli ostaggi per averlo proposto per il Nobel per la Pace ... Come scrive msn.com
Trump scrive a famiglie ostaggi, deciso a riportarli a casa - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Si legge su giornaledibrescia.it