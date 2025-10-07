Gaza Trump | Accordo molto vicino E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

Donald Trump “Siamo molto vicini” a un accordo per porre fine alla guerra a Gaza. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha alimentato le speranze di una svolta diplomatica, mentre in Egitto si svolgono colloqui indiretti cruciali tra Israele e Hamas. I negoziati, ripresi su impulso della Casa Bianca, puntano alla liberazione dei 47 ostaggi ancora nelle mani dei miliziani palestinesi e alla fine di due anni di conflitto devastante che ha provocato decine di migliaia di vittime nella Striscia. Trump si è mostrato ottimista sui progressi dei colloqui, definendoli “molto positivi” e lodando persino la controparte Hamas per il suo comportamento al tavolo delle trattative. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

