Gaza Striscia ridotta in macerie da Israele studio Onu | Devastazione sistematica è un deserto l’82% è zona di combattimento

Nei giorni scorsi, alcuni osservatori internazionali sono riusciti a raggiungere il nord della Striscia. Le testimonianze coincidono con le analisi di Forensic Architecture: chilometri di strade punteggiati da cumuli di macerie; quartieri interi rasi al suolo; solo tende in mezzo a paesaggi irricono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gaza, Striscia ridotta in macerie da Israele, studio Onu: "Devastazione sistematica, è un deserto, l'82% è zona di combattimento"

