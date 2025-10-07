Gaza Striscia ridotta in macerie da Israele studio Onu | Devastazione sistematica è un deserto l’82% è zona di combattimento

Nei giorni scorsi, alcuni osservatori internazionali sono riusciti a raggiungere il nord della Striscia. Le testimonianze coincidono con le analisi di Forensic Architecture: chilometri di strade punteggiati da cumuli di macerie; quartieri interi rasi al suolo; solo tende in mezzo a paesaggi irricono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Striscia ridotta in macerie da Israele, studio Onu: "Devastazione sistematica, è un deserto, l’82% è zona di combattimento"

In questa notizia si parla di: gaza - striscia

Gaza, il grido dell’Ue contro la fame e la morte nella Striscia: “Israele rispetti le promesse”

Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame

Le trappole della Striscia di Gaza. “Bombe, cecchini, agguati. Sarà un bagno di sangue”

#Hamas, nel corso dei colloqui in Egitto, avrebbe "accettato di consegnare le sue armi a un comitato egiziano-palestinese, rifiutando categoricamente di affidare la gestione della Striscia di #Gaza a un comitato di transizione internazionale". Lo scrive l'agen - X Vai su X

Esattamente 730 giorni fa, i terroristi penetravano nel Sud dello Stato ebraico e attaccavano i kibbutz vicini al confine con la Striscia di Gaza, uccidendo famiglie e sequestrando persone. Le vittime del massacro, in totale, sono state oltre 1.200 ? https://tinyurl - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, le immagini prima e dopo: dopo due anni la Striscia è ridotta a una distesa di macerie - Palazzi ridotti a macerie e interi quartieri spazzati via: ecco cosa resta della Striscia di Gaza dopo i bombardamenti israeliani ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

7 ottobre, il dramma da Gaza - Gaza City è ormai una città fantasma, due milioni di palestinesi sono stati costretti a sfollare più volte, ammassandosi ormai quasi tutti nel sud, gli aiuti umanitari sono ridotti al minimo e, ... Scrive ansa.it