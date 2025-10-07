Gaza sondaggio Usa | 61% ebrei americani pensa che Israele stia commettendo crimini di guerra per il 39% è colpevole di genocidio

Il sondaggio, realizzato tra il 2 e il 9 settembre su un campione di 815 ebrei americani, rivela un malcontento crescente nei confronti del governo guidato da Benjamin Netanyahu. Il 68% degli intervistati valuta negativamente la sua leadership, e quasi la metà la definisce “pessima” Una parte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, sondaggio Usa: “61% ebrei americani pensa che Israele stia commettendo crimini di guerra, per il 39% è colpevole di genocidio”

