Gaza | perché il piano di Trump non è di pace La diretta con Alessandro Orsini

Alle 17 torna “Sicurezza Internazionale”, la rubrica settimanale di Alessandro Orsini che oggi affronta il tema del piano di pace cercando di spiegare perché, secondo la sua tesi il piano di Trump non è di pace. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza: perché il piano di Trump non è di pace. La diretta con Alessandro Orsini

In questa notizia si parla di: gaza - perch

INSULTATA SUI SOCIAL PERCHE' AL CORTEO PER GAZA Candidata al consiglio regionale finita vittima dei leoni da tastiera. #elezioniregionali2025 #insultisocial #gaza - facebook.com Vai su Facebook

…”solo armi pesanti”! Avete letto bene. Quindi: 1) Hamas e i suoi sotto gruppi sono ancora in possesso di un arsenale importante (lo dicono loro); 2) perché nei tunnel che hanno costruito negli anni non hanno messo la popolazione civile anziché le armi? - X Vai su X

Piano di pace di Trump per Gaza, come si è arrivati all’apertura di Hamas - L’apertura di Hamas al piano di pace per Gaza proposto dal presidente Usa potrebbe rappresentare un’occasione per avviare una stabilizzazione più ampia del Medio Oriente, con la possibilità di estende ... Segnala tg24.sky.it

Il piano di Trump per Gaza, ecco i punti critici: dal ritiro dell'esercito Israeliano al futuro (vago) dello Stato palestinese - Domande e risposte sul piano in venti punti proposto da Trump per giungere alla fine della guerra nella Striscia e alla liberazione degli ostaggi israeliani (vivi e morti) ancora nella mani di Hamas ... Da corriere.it