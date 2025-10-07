Gaza nuovi raid su Khan Younis | morto un bambino Oggi secondo round di colloqui a Sharm Hamas | Clima positivo

Si è concluso « in un clima positivo » il primo giorno di colloqui tra Hamas e i mediatori egiziani, tenutosi a Gaza prima che la delegazione palestinese partisse per Sharm el-Sheikh. Nella località balneare sul Mar Rosso riprendono il via oggi i dialoghi anche in presenza della controparte israeliana e di rappresentanti di Stati Uniti e Qatar. Il nodo del discorso, per questa prima fase di trattative, saranno i termini dello scambio proposto da Trump tra gli ostaggi ancora in mano al gruppo sunnita e alcuni prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Raid israeliano su Khan Younis: «Morto un bambino». 🔗 Leggi su Open.online