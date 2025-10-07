Gaza nuova Flotilla con a bordo sei italiani a 24 ore dalla zona rossa

Le imbarcazioni della nuova flottiglia umanitaria trasportano complessivamente 250 persone tra medici, infermieri e giornalisti provenienti da diverse parti del mondo.

