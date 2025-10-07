Gaza nuova Flotilla con a bordo sei italiani a 24 ore dalla zona rossa

Le imbarcazioni della nuova flottiglia umanitaria trasportano complessivamente 250 persone tra medici, infermieri e giornalisti provenienti da diverse parti del mondo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, nuova Flotilla con a bordo sei italiani a 24 ore dalla zona rossa

In questa notizia si parla di: gaza - nuova

Gaza, Al Jazeera: "Hamas accetta la nuova proposta di cessate il fuoco"

Around Gaza, in Fortezza Nuova la giornata di solidarietà con il popolo palestinese: il programma tra musica, arte, talk e la testimonianza di Aya Ashour

Israele bombarda Damasco: 94 vittime a Gaza. 12 Paesi pronti all’embargo contro Tel Aviv, nuova proposta di tregua ad Hamas

Ayah e Sabra da Gaza a Padova. La studentessa e il prof accolti al Bo: «Una nuova vita, ma le nostre famiglie sono sotto le bombe» - facebook.com Vai su Facebook

La nuova flotilla vicina a #Gaza con 90 medici: “Portiamo un ospedale galleggiante pieno di farmaci”. La seconda ondata - X Vai su X

La nuova Flotilla partita dall'Italia è vicina a Gaza: "A bordo giornalisti e personale sanitario". Gli attivisti rischiano l'arresto - L'epilogo si annuncia identico a quello che abbiamo osservato pochi giorni fa con la prima spedizione ... today.it scrive

Flotilla, nuovo gruppo di navi verso Gaza: «Stiamo entrando nella zona ad alto rischio». Live tracker e chi c'è a bordo - Si chiama Freedom Flotilla Coalition e in collaborazione con Thousand Madleen sta viaggiando verso Gaza così come le navi che erano state ... Lo riporta msn.com