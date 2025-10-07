Gaza media | positivo il primo incontro tra mediatori e Hamas Definita la tabella di marcia – La diretta

Sono iniziati i negoziati (indiretti) a Sharm El Sheikh tra Israele e Hamas. Al centro dei colloqui in Egitto c’è il piano di pace proposto da Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha assicurato che il gruppo palestinese “sta acconsentendo a cose molto importanti” e che il leader di Tel Aviv Benjamin Netanyahu “è molto positivo sull’accordo per Gaza “. Anche Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha definito la proposta americana come “un’opportunità che deve essere colta”. Guerra a Gaza – La diretta Inizio diretta: 071025 07:00 Fine diretta: 071025 23:00 07:15 071025 Morris: "Hamas non si scioglierà e Bibi vuole i territori" “Nulla da fare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, media: positivo il primo incontro tra mediatori e Hamas. Definita la tabella di marcia – La diretta

