Gaza media | Hamas accetta il disarmo ma rifiuta Tony Blair governatore | Trump | C' è una reale chance di pace

A due anni esatti dalla strage del 7 ottobre, gli israeliani commemorano l'anniversario al Nova Festival, nel deserto del Negev, dove furono uccise 1.250 persone e ne furono rapite circa 250. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, media: Hamas accetta il disarmo ma rifiuta Tony Blair governatore | Trump: "C'è una reale chance di pace"

In questa notizia si parla di: gaza - media

Media, 'raid israeliani a Gaza, almeno 20 morti'

The Guernica of Israel's war of extermination in Gaza, a genocide that Israelis will never see, so the media propagandists have decided

Media, raid Israele vicino a centro aiuti a Gaza, 12 morti

Media egiziani: il primo round di colloqui su Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto si è concluso "in un clima positivo" - facebook.com Vai su Facebook

#Gaza, media: positivo il primo incontro tra mediatori e Hamas - Segui la #diretta - X Vai su X

Trump: 'C'è una reale chance di pace a Gaza'. Media: 'Hamas accetta il disarmo ma rifiuta Blair' - Netanyahu parla di 46 ostaggi, i familiari chiedono spiegazioni: 'Sono 48, li rivogliamo indietro' (ANSA) ... Segnala ansa.it

Primo round dei negoziati, Witkoff e Kushner in Egitto. Media: 'Hamas accetta il disarmo ma rifiuta Blair' - Hamas, durante il primo round di colloqui ieri a Sharm, in Egitto, "ha chiesto a Israele di cessare il fuoco e ritirare le sue truppe dai quartieri residenziali dell'enclave prima dell'inizio di uno ... Si legge su ansa.it