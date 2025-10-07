Gaza l’intervista di Parolin innesca lo scontro Israele-Vaticano Trump | Reale chance di pace

Lastampa.it

Entro fine settimana il rilascio degli ostaggi e firma dell’accordo. Witkoff arriva in Egitto, Hamas apre al disarmo ma chiede garanzie agli Usa e ai Paesi arabi. 🔗 Leggi su Lastampa.it

Gaza: card. Parolin, “Herzog ha assicurato che non ci sarà occupazione” - “Il presidente israeliano ci ha dato assicurazione che non ci sarà l’occupazione di Gaza da parte di Israele”. Segnala agensir.it

