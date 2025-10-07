Gaza l’appello dei docenti del Telesi@ | Condanniamo ogni atto di violenza

Tempo di lettura: 3 minuti Comunicato del Corpo Docente dell’Istituto d’Istruzione Superiore Telesi@ Noi, docenti dell’Istituto Superiore Telesi@, ci rivolgiamo alla cittadinanza e alla società civile con la ferma convinzione che il nostro ruolo educativo non possa essere scisso dall’urgente appello alla pace, alla giustizia e all’umanità. Al di là di ogni convinzione ideologica o partitica, il dramma che si consuma a Gaza e nei territori Palestinesi occupati interroga la nostra coscienza più profonda: c’è in gioco la vita di esseri umani, bambini, donne e civili inermi. Quindi, è in gioco l’essenza stessa di “umanità” radice universale degli abitanti di questo pianeta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gaza, l’appello dei docenti del Telesi@: “Condanniamo ogni atto di violenza”

In questa notizia si parla di: gaza - appello

Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

Raid chiesa a Gaza, Papa Prevost contattato da Netanyahu rinnova appello a pace e negoziati

(da HuffpostItalia) L'appello giunge nel giorno della ripresa dei negoziati fra Israele e Hamas, in scia alla presentazione del piano di pace di Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza Vai su Facebook

Appello per Fatena Mohanna e Al Hassan Selmi, bloccati a Gaza: il Consolato italiano non può rilasciare il visto. L’Archivio Disarmo chiede al ministro Tajani di attivarsi per farli arrivare a Roma il 18 ottobre per il Premio Colombe d’Oro per la Pace. #PresaDire - X Vai su X

Milano, flash mob per Gaza promosso dai docenti di 11 licei: striscioni e poesie di autori palestinesi - I docenti di undici scuole superiori e di alcuni istituti comprensivi di Milano e provincia si mobilitano per il ... Scrive milano.corriere.it

Gaza, l’appello dei docenti: «Stop al genocidio». E la mozione sulla pace divide studenti e ateneo di Padova - Un appello urgente «per un cessate il fuoco immediato», e soprattutto per il «rispetto del diritto umanitario internazionale» laddove, scrivono i sottoscrittori, si sta consumando «un genocidio». Riporta corrieredelveneto.corriere.it