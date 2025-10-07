Gaza la guerra in diretta | nuovi negoziati in Egitto Trump | Esiste reale chance di pace Meloni | Su navi Flotilla 40 tonnellate aiuti dal governo 2.300
Ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas: al via oggi un nuovo round di negoziati in Egitto. Secondo la Casa Bianca i "primi colloqui e i mediatori sono stati positivi". Oggi, a due anni esatti dall'attentato del 7 ottobre, commemorazioni in Israele: a Roma blindato il ghetto e gli altri luoghi della cultura ebraica. Arrivati in Italia gli ultimi italiani della Flotilla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari
Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”
Il #Qatar, Paese mediatore nella guerra a #Gaza, ha dichiarato oggi che #Israele avrebbe già dovuto interrompere le sue operazioni militari nel territorio palestinese in conformità con il piano presentato dal presidente statunitense Donald #Trump - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, la guerra in diretta: Israele commemora il 7 ottobre, allerta in Italia. Oggi nuovi negoziati in Egitto: “Attuare prima fase piano Trump” - Le notizie di oggi, 7 ottobre, in diretta sulla guerra a Gaza: a due anni esatti dal 7 ottobre 2023, continuano i negoziati per la pace in Egitto. Scrive fanpage.it
Diretta | Gaza, Hamas accetta il disarmo ma non il governatorato di Blair - Secondo l'agenzia egiziana Efe il movimento islamista avrebbe "accettato di consegnare le armi a un comitato egiziano- Riporta msn.com