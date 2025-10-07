Gaza la guerra in diretta | nuovi negoziati in Egitto Trump | Esiste reale chance di pace Meloni | Su navi Flotilla 40 tonnellate aiuti dal governo 2.300

Ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas: al via oggi un nuovo round di negoziati in Egitto. Secondo la Casa Bianca i "primi colloqui e i mediatori sono stati positivi". Oggi, a due anni esatti dall'attentato del 7 ottobre, commemorazioni in Israele: a Roma blindato il ghetto e gli altri luoghi della cultura ebraica. Arrivati in Italia gli ultimi italiani della Flotilla. 🔗 Leggi su Fanpage.it