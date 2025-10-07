Gaza la guerra in diretta | Israele commemora il 7 ottobre allerta in Italia Oggi nuovi negoziati in Egitto | Attuare prima fase piano Trump
Ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas: al via oggi un nuovo round di negoziati in Egitto. Secondo la Casa Bianca i "primi colloqui e i mediatori sono stati positivi". Oggi, a due anni esatti dall'attentato del 7 ottobre, commemorazioni in Israele: a Roma blindato il ghetto e gli altri luoghi della cultura ebraica. Arrivati in Italia gli ultimi italiani della Flotilla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari
Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”
