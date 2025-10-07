Gaza iniziate le trattative di pace tra Hamas e Israele in Egitto | Clima positivo

Negoziati Hamas-Israele in Egitto: il punto della situazione. Sono in corso in Egitto, a Sharm el-Sheikh, i negoziati indiretti tra Hamas e Israele sul piano di pace per la Striscia di Gaza proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e già accettato dallo Stato ebraico. Ieri, lunedì 6 ottobre, il primo round dei colloqui si è svolto “in un clima positivo”: lo riferiscono i media egiziani e lo confermano fonti vicine ai negoziatori di Hamas. Il secondo round è previsto per il pomeriggio di oggi, 7 ottobre, secondo anniversario del pogrom perpetrato dai miliziani islamici che ha scatenato la rappresaglia di Israele. 🔗 Leggi su Tpi.it

