Gaza iniziate le trattative di pace tra Hamas e Israele in Egitto | Clima positivo
Negoziati Hamas-Israele in Egitto: il punto della situazione. Sono in corso in Egitto, a Sharm el-Sheikh, i negoziati indiretti tra Hamas e Israele sul piano di pace per la Striscia di Gaza proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e già accettato dallo Stato ebraico. Ieri, lunedì 6 ottobre, il primo round dei colloqui si è svolto “in un clima positivo”: lo riferiscono i media egiziani e lo confermano fonti vicine ai negoziatori di Hamas. Il secondo round è previsto per il pomeriggio di oggi, 7 ottobre, secondo anniversario del pogrom perpetrato dai miliziani islamici che ha scatenato la rappresaglia di Israele. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: gaza - iniziate
Gaza City, iniziate operazioni di occupazione: inviati i tank alla periferia della città. Israele approva il piano per separare la Cisgiordania
Gaza City, Idf: "Iniziate le operazioni militari", Trump revoca visti ai funzionari palestinesi prima dell'assemblea Onu
L’esercito israeliano: «Iniziate operazioni a Gaza City». Trump nega il visto al leader palestinese Abu Mazen: «Voleva dichiarare l’indipendenza della Palestina all’Onu»
Iniziate le manifestazioni per Flotilla e Gaza in centro ad Ancona Vai su Facebook
La fase finale del genocidio Israele inizia le operazioni per occupare Gaza City mentre tre esperti dell’Onu certificano la natura del crimine che l’intero Paese sta commettendo. Con una analisi di Lorenzo Kamel la mia analisi è su Appunti https://appunti.substa - X Vai su X
Cosa dice la risposta di Hamas al piano di pace per Gaza - È molto vaga: ha accettato di liberare tutti gli ostaggi, ma lascia aperti altri punti su cui continuare a negoziare ... Segnala ilpost.it
Se in piazza oggi ci sono davvero un milione di attivisti allora bisogna raccontare che dietro la protesta non c’è solo Gaza - A trattative di pace, portate avanti da Donald Trump, oggi, a Roma, ci sono ancora un milione di persone, allora bisogna dirlo che i motivi della protesta non nascono solo da Gaza. Secondo mowmag.com