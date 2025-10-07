Gaza il Qatar | Israele avrebbe dovuto fermare le operazioni

Doha, 7 ott. (askanews) - Il Qatar, Paese mediatore nella guerra a Gaza, ha dichiarato oggi che Israele avrebbe già dovuto interrompere le sue operazioni militari nel territorio palestinese in conformità con il piano presentato dal presidente statunitense Donald Trump. "Questa domanda andrebbe rivolta innanzitutto a Israele", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Majed al-Ansari durante un punto stampa a Doha. "Avrebbe dovuto cessare le operazioni militari se le dichiarazioni del Primo ministro israeliano sulla sua adesione al piano Trump fossero vere". Il portavoce ha ricordato che il piano, composto da venti punti, è attualmente oggetto dei negoziati tra Hamas e il governo israeliano in Egitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, il Qatar: "Israele avrebbe dovuto fermare le operazioni"

