Gaza il primo round di colloqui in Egitto si è concluso in un clima positivo Trump | Hamas ha accettato cose importanti

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gaza il primo round di colloqui in egitto si 232 concluso in un clima positivo trump hamas ha accettato cose importanti

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il primo round di colloqui in Egitto si è concluso “in un clima positivo”. Trump: “Hamas ha accettato cose importanti”

In questa notizia si parla di: gaza - primo

Gaza, Slovenia primo paese europeo a interrompere commercio e transito di armi con Israele: “Ue non ha fatto niente, vergognoso”

Gaza, schiaffo della Slovenia alla pavida Ue: è il primo stato dell’Unione a vietare l’import/export di armi con Israele

Gaza, Netanyahu vara deportazione 2.2mln di palestinesi, primo step 1mln a sud entro 7 ottobre, poi ricollocamento fuori dalla Striscia, ok del gabinetto

gaza primo round colloquiGuerra Israele, primo round negoziati su Gaza chiude in un clima positivo. LIVE - Si prevede che Tel Aviv e i miliziani palestinesi avvieranno negoziati indiretti sui dettag ... Riporta tg24.sky.it

gaza primo round colloquiEgitto, positivi i colloqui per la pace a Gaza. In Israele commemorazioni per il 7 ottobre - Al centro delle trattative il ritiro dell’esercito israeliano da Gaza e il disarmo di Hamas. Da editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Primo Round Colloqui