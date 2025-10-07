Gaza il primo round di colloqui in Egitto si è concluso in un clima positivo Trump | Hamas ha accettato cose importanti
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: gaza - primo
Gaza, Slovenia primo paese europeo a interrompere commercio e transito di armi con Israele: “Ue non ha fatto niente, vergognoso”
Gaza, schiaffo della Slovenia alla pavida Ue: è il primo stato dell’Unione a vietare l’import/export di armi con Israele
Gaza, Netanyahu vara deportazione 2.2mln di palestinesi, primo step 1mln a sud entro 7 ottobre, poi ricollocamento fuori dalla Striscia, ok del gabinetto
Gaza, due anni di guerra | Primo round di negoziati chiuso "in un clima positivo" | Trump: "Netanyahu positivo sulla tregua, Hamas sta accettando punti importanti" #israele #guerra #gaza #7ottobre https://tgcom24.mediaset.it/mondo/gaza-israele-guerra-hamas - X Vai su X
Le speranze di Pizzaballa sul confitto a Gaza: "Primo passo importante. Ma c'è ancora tanto da fare". Il patriarca latino di Gerusalemme parla di "una possibilità mai vista prima" Vai su Facebook
Guerra Israele, primo round negoziati su Gaza chiude in un clima positivo. LIVE - Si prevede che Tel Aviv e i miliziani palestinesi avvieranno negoziati indiretti sui dettag ... Riporta tg24.sky.it
Egitto, positivi i colloqui per la pace a Gaza. In Israele commemorazioni per il 7 ottobre - Al centro delle trattative il ritiro dell’esercito israeliano da Gaza e il disarmo di Hamas. Da editorialedomani.it