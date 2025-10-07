Gaza Hamas | Israele continua i massacri arabi in silenzio
A due anni esatti dall'attentato del 7 ottobre, gli israeliani commemorano l'anniversario al Nova Festival, nel deserto del Negev, dove persero la vita 1.250 persone e ne furono rapite circa 250. A Sharm el-Sheikh è terminato il primo round dei negoziati tra il gruppo islamista e Israele, trattative che dopo il piano di Trump potrebbero essere decisive per raggiungere quantomeno una tregua nella Striscia. Ma Hamas denuncia: "Israele continua la sua brutale guerra contro il popolo palestinese commettendo massacri contro civili indifesi, tra il vergognoso silenzio e la complicità internazionale e un fallimento arabo senza precedenti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Hamas, 'Israele continua i massacri, arabi in silenzio' - Hamas condanna un "fallimento arabo senza precedenti" per la situazione a Gaza, in un comunicato nel secondo anniversario dell'attacco del 7 ottobre di due anni fa. Da ansa.it
Gaza, Hamas: "Israele continua i massacri, arabi in silenzio" - La Croce rossa: "A Gaza violazioni del diritto, civili nel mirino" ... Lo riporta ilgiornale.it