A due anni esatti dall'attentato del 7 ottobre, gli israeliani commemorano l'anniversario al Nova Festival, nel deserto del Negev, dove persero la vita 1.250 persone e ne furono rapite circa 250. A Sharm el-Sheikh è terminato il primo round dei negoziati tra il gruppo islamista e Israele, trattative che dopo il piano di Trump potrebbero essere decisive per raggiungere quantomeno una tregua nella Striscia. Ma Hamas denuncia: "Israele continua la sua brutale guerra contro il popolo palestinese commettendo massacri contro civili indifesi, tra il vergognoso silenzio e la complicità internazionale e un fallimento arabo senza precedenti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gaza, Hamas: "Israele continua i massacri, arabi in silenzio"