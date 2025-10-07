Gaza Hamas e Israele trattano su ostaggi e ritiro delle truppe Trump | Progressi con i miliziani avremo un accordo

Ilmessaggero.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verso sera, dagli Stati Uniti, è Donald Trump a fare il bilancio del primo giorno di trattative in Egitto sul futuro della Striscia di Gaza. Dice il presidente americano: «Avremo un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

gaza hamas e israele trattano su ostaggi e ritiro delle truppe trump progressi con i miliziani avremo un accordo

© Ilmessaggero.it - Gaza, Hamas e Israele trattano su ostaggi e ritiro delle truppe. Trump: «Progressi con i miliziani, avremo un accordo»

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

Colloqui di pace in Egitto: Israele e Hamas trattano sul piano Trump per Gaza - Sheikh, in Egitto, si è aperto il primo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas, con la mediazione degli Stati Uniti, del Qatar e dell’Egitto. Come scrive agenziastampaitalia.it

gaza hamas israele trattanoAl via i negoziati Hamas-Usa-Israele a Sharm el Sheikh, massima allerta per anniversario 7/10 - Greta Thunberg e altri attivisti rimpatriati oggi; Tajani: "In volo per Atene gli ultimi 15 italiani". Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Hamas Israele Trattano