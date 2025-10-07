Gaza Hamas e Israele trattano su ostaggi e ritiro delle truppe Trump | Agite in fretta

Ilmessaggero.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negoziati indiretti. Sono cominciati ieri nel tardo pomeriggio, a Sharm el-Sheikh, in Egitto, i colloqui sul futuro della Striscia di Gaza e sul piano di pace del presidente Donald Trump che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

gaza hamas e israele trattano su ostaggi e ritiro delle truppe trump agite in fretta

© Ilmessaggero.it - Gaza, Hamas e Israele trattano su ostaggi e ritiro delle truppe. Trump: «Agite in fretta»

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

Colloqui di pace in Egitto: Israele e Hamas trattano sul piano Trump per Gaza - Sheikh, in Egitto, si è aperto il primo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas, con la mediazione degli Stati Uniti, del Qatar e dell’Egitto. Secondo agenziastampaitalia.it

gaza hamas israele trattanoAl via i negoziati Hamas-Usa-Israele a Sharm el Sheikh, massima allerta per anniversario 7/10 - Greta Thunberg e altri attivisti rimpatriati oggi; Tajani: "In volo per Atene gli ultimi 15 italiani". Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Hamas Israele Trattano