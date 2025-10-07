Gaza giuristi e avvocati denunciano governo Meloni e Leonardo a Corte Penale Internazionale per complicità nel genocidio palestinese
Il gruppo “Giuristi e avvocati per la Palestina” accusa l’Italia di sostenere Israele nel genocidio a Gaza e nel blocco della Flotilla carica di aiuti umanitari L'associazione Giuristi e avvocati per la Palestina ha denunciato il governo Meloni e la società Leonardo S.p.A. alla Corte Penale I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Da Palermo l’appello dei giuristi siciliani: "L’avvocatura insorga contro le violazioni dei diritti umani a Gaza"
Gaza, l’appello dei giuristi italiani contro il genocidio: “Ue interrompa ogni rapporto con Israele, stop a distruzione sistematica di civili” – IL TESTO
Gaza: il Governo Meloni sotto accusa per complicità nel genocidio Una denuncia storica scuote le istituzioni italiane. Il gruppo Giuristi e Avvocati per la Palestina (GAP) ha annunciato due azioni legali contro il governo italiano e Leonardo Spa: - Una davanti al
#GlobalSumudFlotilla, ecco cosa dicono i Giuristi democratici: "Non è vero che lo Stato italiano non potrà più fare niente nel momento in cui la #Flotilla arriverà nelle acque dello Stato di #Israele, questa informazione è falsa". #Gaza
I giovani avvocati aderiscono a 'Appello dei Giuristi per Gaza' - Il Consiglio direttivo nazionale dell'Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) ha deliberato l'adesione ufficiale all'iniziativa "Appello dei Giuristi per Gaza" per "esprimere la propria ferma ad ... Come scrive ansa.it
Gaza, un gruppo di avvocati denuncia il governo Meloni per ‘complicità in genocidio’ - Esposto alla Corte Penale internazionale contro premier, Tajani, Crosetto e l'ad di Leonardo. Da luccaindiretta.it