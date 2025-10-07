Gaza giuristi e avvocati denunciano governo Meloni e Leonardo a Corte Penale Internazionale per complicità nel genocidio palestinese

Il gruppo “Giuristi e avvocati per la Palestina” accusa l’Italia di sostenere Israele nel genocidio a Gaza e nel blocco della Flotilla carica di aiuti umanitari L'associazione Giuristi e avvocati per la Palestina ha denunciato il governo Meloni e la società Leonardo S.p.A. alla Corte Penale I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Da Palermo l’appello dei giuristi siciliani: "L’avvocatura insorga contro le violazioni dei diritti umani a Gaza"

Gaza, l’appello dei giuristi italiani contro il genocidio: “Ue interrompa ogni rapporto con Israele, stop a distruzione sistematica di civili” – IL TESTO

gaza giuristi avvocati denuncianoI giovani avvocati aderiscono a 'Appello dei Giuristi per Gaza' - Il Consiglio direttivo nazionale dell'Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) ha deliberato l'adesione ufficiale all'iniziativa "Appello dei Giuristi per Gaza" per "esprimere la propria ferma ad ... Come scrive ansa.it

gaza giuristi avvocati denuncianoGaza, un gruppo di avvocati denuncia il governo Meloni per ‘complicità in genocidio’ - Esposto alla Corte Penale internazionale contro premier, Tajani, Crosetto e l'ad di Leonardo. Da luccaindiretta.it

