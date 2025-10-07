Gaza Francesca Albanese dopo uscita in studio | Avevo un impegno Segre? La rispetto ma il suo passato non la rende lucida sul genocidio
Francesca Albanese ha commentato l'uscita dallo studio di InOnda dopo l'intervento di Francesco Giubilei a sostegno delle posizioni della Segre, secondo cui a Gaza non sarebbe in corso un genocidio. "Non posso discutere con chi non ha competenze su Gaza" Francesca Albanese, relatrice speciale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - francesca
Gaza, Francesca Albanese: "Sanzioni Usa nei miei confronti violano mia immunità Onu, non smetterò di difendere la Palestina"
Francesca Albanese (ONU): “Le sanzioni USA per Gaza sono un attacco diretto e violano la mia immunità diplomatica”
È TeleMeloni ma il rapporto di Francesca Albanese su Gaza è su Rai News
Mentala, la stoccata a Francesca Albanese per la "fesseria" su Gaza e le tv - X Vai su X
#inonda Francesca Albanese sul riconoscimento del genocidio a Gaza. Vai su Facebook
Francesca Albanese lascia InOnda dopo citazione Liliana Segre/ Video lite sul genocidio Gaza: caos a sinistra - Relatrice ONUE Francesca Albanese stizzita lascia gli studi di InOnda dopo la citazione di Liliana Segre sul genocidio: video, ecco cos'è successo ... Da ilsussidiario.net
Francesca Albanese dopo In Onda: “Rispetto Segre, ma il suo dolore non la rende lucida sul genocidio a Gaza” - Francesca Albanese chiarisce a Fanpage i motivi del suo abbandono di In Onda: "Non posso discutere con chi non ha competenze sul tema Gaza" ... Lo riporta fanpage.it