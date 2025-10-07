Gaza Eyal Mizrahi tende la mano a Enzo Iacchetti e torna sulla frase definisci bambino
(LaPresse) Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, torna a parlare della lite in tv con Enzo Iacchetti per l’espressione “definisci bambino”. “Per noi occidentali un bambino è un ragazzo fino a 10 anni, 11 anni, poi diventa ragazzino, poi ragazzo. Hamas recluta e mette l’arma in mano a ragazzi da 14 anni in su. Negli ultimi tempi, anche da 12 anni in su. Poi usa bambini ancora più piccoli, come vedete, per portare armi, munizioni, messaggi, e li mette a rischio, perché i soldati in campo di battaglia non chiedono la carta d’identità a chi li spara”, ha dichiarato il presidente della Federazione Amici di Israele, a margine del presidio in ricordo del 7 ottobre 2023 organizzato dalla comunità ebraica di Milano in piazza San Carlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Gaza, capo di stato maggiore Idf Eyal Zamir contro decisione Netanyahu, figlio del premier lo attacca: “Rivolta e tentativo di colpo di Stato”
Eyal Zamir, il capo di stato maggiore Idf contro l'occupazione di Gaza. «Tentativo di colpo di Stato, si dimetta»
Chi è Eyal Zamir, il capo delle Idf contrario al piano di occupare Gaza
Successivamente, arriva un paragone con la Shoah: "I tedeschi, con l'aiuto di alcuni italiani, hanno compiuto il genocidio del popolo ebraico", prosegue, "nel mondo la popolazione ebraica è stata ...