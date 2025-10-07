gaza eyal mizrahi tende la mano a enzo iacchetti e torna sulla frase definisci bambino

(LaPresse) Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, torna a parlare della lite in tv con Enzo Iacchetti per l’espressione “definisci bambino”. “Per noi occidentali un bambino è un ragazzo fino a 10 anni, 11 anni, poi diventa ragazzino, poi ragazzo. Hamas recluta e mette l’arma in mano a ragazzi da 14 anni in su. Negli ultimi tempi, anche da 12 anni in su. Poi usa bambini ancora più piccoli, come vedete, per portare armi, munizioni, messaggi, e li mette a rischio, perché i soldati in campo di battaglia non chiedono la carta d’identità a chi li spara”, ha dichiarato il presidente della Federazione Amici di Israele, a margine del presidio in ricordo del 7 ottobre 2023 organizzato dalla comunità ebraica di Milano in piazza San Carlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

