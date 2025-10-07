Gaza è una prigione a cielo aperto da oltre 70 anni | perché non è iniziato tutto il 7 ottobre

7 ott 2025

L’attacco di Hamas contro Israele ha sconvolto il mondo e riportato la Striscia di Gaza al centro delle cronache, ma non è stato l'inizio di nulla. Il 7 ottobre è stato l’esplosione di decenni di esilio, occupazioni e assedi. Due anni dopo, Gaza è ancora lì: un lembo di terra che il mondo vede come un campo di battaglia, ma che migliaia di palestinesi continuano a chiamare casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gaza - prigione

