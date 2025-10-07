Gaza due anni fa il massacro di Hamas | le famiglie sul luogo dell' attacco | Primo round di negoziati chiuso in un clima positivo
Trump: "Netanyahu positivo sulla tregua, Hamas sta accettando punti importanti". Quindici italiani della Flotilla rientrano in patria da Atene. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Da Gaza a Pisa, muore a 19 anni: “Era completamente deperita”
Attacco Idf chiesa Sacra Famiglia a Gaza, Ceccantoni (Pubble): "Meloni si indigna ma in due anni nessuna parola sul genocidio, oltre lo schifo" - VIDEO
Gaza, fonti mediche: “19 palestinesi morti di fame in 24 ore, anche una bimba di 4 anni”
Abed aveva 43 anni, ed è il quindicesimo membro dello staff di MSF ucciso dalle forze israeliane a Gaza dal 7 ottobre 2023. È il nostro terzo collega ucciso in meno di 20 giorni. Abed aveva lasciato Gaza City in seguito agli ordini di evacuazione e agli incessa
Gaza, due anni di guerra | Primo round di negoziati chiuso "in un clima positivo" | Trump: "Netanyahu positivo sulla tregua, Hamas sta accettando punti importanti" #israele #guerra #gaza #7ottobre https://tgcom24.mediaset.it/mondo/gaza-israele-guerra-hamas
Gaza, due anni fa il massacro di Hamas: le famiglie sul luogo dell'attacco | Primo round di negoziati chiuso "in un clima positivo" - A due anni esatti dal 7 ottobre, gli israeliani commemorano l'anniversario al Nova Festival, nel deserto del Negev, dove furono uccise 1. Secondo msn.com
7 ottobre, due anni fa l'attacco di Hamas. Ecco la cronaca dell'ANSA di quella terribile giornata - Drammatica escalation in Medio Oriente, dove Hamas ha dichiarato guerra e messo sotto scacco Israele. Secondo ansa.it