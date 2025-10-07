Gaza due anni fa il massacro del 7 ottobre | le famiglie sul luogo dell' attacco | Media | Hamas accetta il disarmo ma dice no a Blair
Mattarella: "Il 7 ottobre pagina buia della storia". Meloni: "Non va sprecata l'opportunità di pace". I miliziani: "Israele continua a commettere massacri, fallimento arabo senza precedenti". L'ambasciatore d'Israele presso la Santa Sede: "Le parole di Parolin minano gli sforzi per la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Da Gaza a Pisa, muore a 19 anni: “Era completamente deperita”
Attacco Idf chiesa Sacra Famiglia a Gaza, Ceccantoni (Pubble): "Meloni si indigna ma in due anni nessuna parola sul genocidio, oltre lo schifo" - VIDEO
Gaza, fonti mediche: “19 palestinesi morti di fame in 24 ore, anche una bimba di 4 anni”
Sono passati due anni dalla tragedia del #7ottobre, dalla barbarie di Hamas che ha colpito il popolo d'Israele. A due anni da quel massacro e dalla guerra che ha scatenato, causando altre migliaia di vittime innocenti a #Gaza, ora vediamo finalmente concreti
Gaza, due anni di guerra | Primo round di negoziati chiuso "in un clima positivo" | Trump: "Netanyahu positivo sulla tregua, Hamas sta accettando punti importanti" #israele #guerra #gaza #7ottobre https://tgcom24.mediaset.it/mondo/gaza-israele-guerra-hamas
7 ottobre, due anni fa l'attacco di Hamas. Ecco la cronaca dell'ANSA di quella terribile giornata - Drammatica escalation in Medio Oriente, dove Hamas ha dichiarato guerra e messo sotto scacco Israele. Si legge su ansa.it
Due anni fa l’attacco di Hamas: Israele commemora le 1.250 vittime del 7 ottobre - I familiari delle persone uccise in visita sui luoghi bersaglio dei raid contro il Nova Festival e i kibbutz. Secondo unionesarda.it