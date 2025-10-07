Gaza due anni dopo il 7 ottobre Cosa aspettarsi secondo Dentice

A due anni dall’inizio della guerra a Gaza e dalla conseguente riconfigurazione degli equilibri (geo)politici in Medio Oriente, Israele e Hamas si trovano oggi davanti a un bivio cruciale: accettare la sfida dei negoziati internazionali o sabotare ancora una volta le trattative, rischiando di innescare una nuova spirale di conflitto. Nelle ultime settimane gli Stati Uniti, insieme a Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Egitto, Turchia e Giordania, hanno intensificato gli sforzi diplomatici per rilanciare il piano in 20 punti promosso da Donald Trump per la Striscia di Gaza. L’iniziativa, sostenuta in larga parte dai Paesi arabo-musulmani, punta a delineare una nuova cornice politica e di sicurezza per l’enclave palestinese, concepita per procedere “con o senza” l’adesione f in ale di Hamas. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Gaza, due anni dopo il 7 ottobre. Cosa aspettarsi secondo Dentice

