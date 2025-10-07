Gaza Croce Rossa | Oltre 7 mila ancora dispersi sfida importante ritrovarli quando il conflitto finirà
Sono oltre 7 mila le persone delle quali non si hanno ancora notizie a Gaza, dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre del 2023. Lo fa sapere la Croce Rossa Internazionale, che ha ricevuto 11 mila richieste dalle famiglie dei dispersi (4 mila delle quali sono state risolte), tramite il portavoce capo del CICR Christian Cardon. Molti secondo l’associazione, potrebbero trovarsi in prigione. “Sappiamo anche per esperienza da altre zone di conflitto che potrebbero esserci molte persone arrestate”, ha detto Cardon spiegando che Croce Rossa ha chiesto ripetutamente di entrare nei luoghi di detenzione così come di poter visitare gli ostaggi nelle mani di Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it
