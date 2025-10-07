Gaza Card Pizzaballa | Vedo spiragli ma la strada è lunga Servono elezioni
“Vedo più la stanchezza della guerra che la voglia di concluderla. Vedo alcuni spiragli, più di prima. La strada è ancora molto lunga, è molto insidiosa, è tutto distrutto, tutto da costruire, non soltanto nelle infrastrutture, ma anche nel tessuto umano. C’è bisogno comunque di elezioni, probabilmente non subito ci vorrà tempo, ma non troppo tempo”, le parole del Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, nel giorno del secondo anniversario dell’attacco di Hamas contro le comunità di Israele attorno alla Striscia di Gaza compiuto il 7 ottobre del 2023. Intervista di Alessandra Buzzetti Gaza, Card. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: gaza - card
Raid su chiesa a Gaza, il Papa chiama il card. Pizzaballa
Gaza, media: oltre 30 morti in attacchi israeliani | Il card. Pizzaballa: situazione moralmente inaccettabile e ingiustificabile
Gaza, oltre 30 morti in raid israeliani | Onu: in due mesi uccisi mille palestinesi che cercavano cibo | Card. Pizzaballa: "Inaccettabile"
Nell'importante intervista del card. Parolin ai media vaticani alla vigilia del 7 ottobre, si mette a fuoco il problema di considerare le persone "vittime collaterali". Vale per le migliaia di palestinesi uccisi a Gaza e vale per gli ebrei, vittime di un antisemitismo di rito - X Vai su X
#Tg2000 - #Gaza, card. #Parolin: inaccettabile ridurre le persone a #vittime collaterali #6ttobre #Tv2000 #Israele #Palestina #Hamas #Netanyahu #MedioOriente - facebook.com Vai su Facebook
Le speranze di Pizzaballa sul confitto a Gaza: "Primo passo importante. Ma c'è ancora tanto da fare" - Dopo l'ok da parte di Hamas (con condizioni) al piano Trump, il patriarca latino di Gerusalemme parla di "una possibilità mai vista prima". Scrive ilfoglio.it
Gaza: card. Pizzaballa, “una nuova pagina sembra aprirsi, ma non facciamoci illusioni” - "Per la prima volta le notizie parlano finalmente di una possibile nuova pagina positiva, della liberazione degli ostaggi israeliani, di alcuni prigionieri palestinesi e della cessazione dei bombardam ... Secondo agensir.it