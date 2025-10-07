Gaza Card Pizzaballa | Vedo spiragli ma la strada è lunga Servono elezioni

“Vedo più la stanchezza della guerra che la voglia di concluderla. Vedo alcuni spiragli, più di prima. La strada è ancora molto lunga, è molto insidiosa, è tutto distrutto, tutto da costruire, non soltanto nelle infrastrutture, ma anche nel tessuto umano. C’è bisogno comunque di elezioni, probabilmente non subito ci vorrà tempo, ma non troppo tempo”, le parole del Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, nel giorno del secondo anniversario dell’attacco di Hamas contro le comunità di Israele attorno alla Striscia di Gaza compiuto il 7 ottobre del 2023. Intervista di Alessandra Buzzetti Gaza, Card. 🔗 Leggi su Tv2000.it

