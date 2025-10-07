Gaza Card Pizzaballa | Due anni laceranti Vedo spiragli ma strada in salita
“Sono stati due anni molto laceranti e per chi è pastore in Israele, in Palestina, in questa situazione così polarizzata non è stato facile con tante incomprensioni inevitabili”. Le parole del Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, nel giorno del secondo anniversario dell’attacco di Hamas contro le comunità di Israele attorno alla Striscia di Gaza compiuto il 7 ottobre del 2023. “Vedo più la stanchezza della guerra che la voglia di concluderla. Vedo alcuni spiragli, più di prima. La strada è ancora molto lunga, è molto insidiosa, è tutto distrutto, tutto da costruire, non soltanto nelle infrastrutture, ma anche nel tessuto umano”. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Card. Pizzaballa invita a pregare per la pace in Terra Santa - “In queste ultime ore, nella drammatica situazione del Medio Oriente, si stanno compiendo alcuni significativi passi in avanti nelle trattative di pace, che auspico possano al più presto raggiungere i ... Si legge su korazym.org
Card. Pizzaballa: “Gioiamo per la fine delle ostilità a Gaza, la nostra Chiesa non parla la lingua della resa dei conti” - “Gioiamo soprattutto per la fine delle ostilità, che ci auguriamo non sia temporanea, e che porterà sollievo agli abitanti di Gaza”. Segnala agensir.it