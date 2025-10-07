Gaza ambasciata d’Israele presso la Santa Sede | L’intervista di Parolin rischia di minare gli sforzi di pace

Rischia di calare il gelo tra lo Stato d’Israele e la Santa Sede. “La recente intervista al Cardinale Parolin, sebbene sicuramente ben intenzionata, rischia di minare gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e contrastare il crescente antisemitismo ”, si legge in una nota stampa diffusa dall’ ambasciata di Israele presso la Santa Sede, secondo la quale l’intervista rilasciata dal Segretario di Stato vaticano “si concentra sulla critica a Israele, trascurando il continuo rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi o di porre fine alla violenza”. L’ambasciata israeliana afferma che “ciò che più preoccupa è l’uso problematico dell’equivalenza morale laddove non è pertinente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

