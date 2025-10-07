Gaza altri raid in Israele sulla Striscia | le esplosioni all' alba

Non si fermano gli attacchi di Israele a Gaza. Le esplosioni e le colonne di fumo si sono viste nel cielo sopra la Striscia anche nel secondo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre del 2023. Lunedì hanno preso il via i colloqui tra Israele e Hamas in Egitto per cercare di raggiungere una pace sulla base del piano del presidente americano Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

