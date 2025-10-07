Gaza altri raid in Israele sulla Striscia | le esplosioni all' alba
Non si fermano gli attacchi di Israele a Gaza. Le esplosioni e le colonne di fumo si sono viste nel cielo sopra la Striscia anche nel secondo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre del 2023. Lunedì hanno preso il via i colloqui tra Israele e Hamas in Egitto per cercare di raggiungere una pace sulla base del piano del presidente americano Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - raid
Colpita una chiesa cattolica a Gaza, tre morti. Netanyahu: "Attaccata per errore". Nuovi raid dell'Idf in Siria
Gaza, il Papa spinge per gli aiuti. Il cardinale Sako: “Alziamo la voce sempre, non solo dopo il raid su una chiesa”
Al Jazeera, 'uccisi in un raid d'Israele 4 reporter a Gaza'
MEDIO ORIENTE | Al via i negoziati in Egitto. Trump: "Hamas ha accettato cose importanti, nessuna tensione con Netanyahu". Primo obiettivo, tregua e consegna degli ostaggi. Ancora raid su Gaza. #ANSA Vai su Facebook
Protezione civile Gaza: raid israeliano all'alba, almeno 11 morti - X Vai su X
Gaza, altri raid in Israele sulla Striscia: le esplosioni all'alba - Le esplosioni e le colonne di fumo si sono viste nel cielo sopra la Striscia anche ... Secondo stream24.ilsole24ore.com
Due anni fa l’attacco di Hamas: Israele commemora le 1.250 vittime del 7 ottobre - I familiari delle persone uccise in visita sui luoghi bersaglio dei raid contro il Nova Festival e i kibbutz. Riporta unionesarda.it