Gaza accordo Usa-Israele con Qatar per epurazione anti-israeliani a Al Jazeera in cambio dell' accoglienza a Doha dei palestinesi deportati da Striscia

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta storica ad Al Jazeera: via i vertici, toni più “umanitari” su Gaza. Dietro il cambio di rotta, un accordo tra Washington e Tel Aviv, poi ratificati anche con Doha: un abbandono della linea anti-Netanyahu in cambio dell'accoglienza in Qatar dei palestinesi deportati dalla Striscia. Ci sarebbe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza accordo usa israele con qatar per epurazione anti israeliani a al jazeera in cambio dell accoglienza a doha dei palestinesi deportati da striscia

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, accordo Usa-Israele con Qatar per epurazione anti-israeliani a Al Jazeera in cambio dell'accoglienza a Doha dei palestinesi deportati da Striscia

In questa notizia si parla di: gaza - accordo

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

gaza accordo usa israeleCosa c’è nel piano USAIsraele per Gaza e che cosa cambierebbe per i palestinesi - Gli Stati Uniti hanno presentato un piano in 20 punti per Gaza, discusso da Donald Trump e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca ... Da fanpage.it

gaza accordo usa israeleGAZA/ “Su ostaggi e disarmo si può trovare un accordo, rottura probabile sul futuro della Striscia” - Negoziati in corso per arrivare a un accordo fra Hamas e Israele che ponga fine alla guerra a Gaza. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Accordo Usa Israele