Gaza accordo Usa-Israele con Qatar per epurazione anti-israeliani a Al Jazeera in cambio dell' accoglienza a Doha dei palestinesi deportati da Striscia

Svolta storica ad Al Jazeera: via i vertici, toni più “umanitari” su Gaza. Dietro il cambio di rotta, un accordo tra Washington e Tel Aviv, poi ratificati anche con Doha: un abbandono della linea anti-Netanyahu in cambio dell'accoglienza in Qatar dei palestinesi deportati dalla Striscia. Ci sarebbe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, accordo Usa-Israele con Qatar per epurazione anti-israeliani a Al Jazeera in cambio dell'accoglienza a Doha dei palestinesi deportati da Striscia

In questa notizia si parla di: gaza - accordo

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

Gaza, Trump: «Hamas sta accettando cose importanti, presto avremo un accordo» - facebook.com Vai su Facebook

L’accordo su Gaza è più vicino. Trump a Hamas: «No ritardi» - X Vai su X

Cosa c’è nel piano USA – Israele per Gaza e che cosa cambierebbe per i palestinesi - Gli Stati Uniti hanno presentato un piano in 20 punti per Gaza, discusso da Donald Trump e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca ... Da fanpage.it

GAZA/ “Su ostaggi e disarmo si può trovare un accordo, rottura probabile sul futuro della Striscia” - Negoziati in corso per arrivare a un accordo fra Hamas e Israele che ponga fine alla guerra a Gaza. ilsussidiario.net scrive