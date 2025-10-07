Gaza 250 presidi campani firmano contro il genocidio | Sta morendo la civiltà dell’Occidente
Sono 239 i dirigenti scolastici della Campania che hanno sottoscritto un documento che condanna il genocidio in corso a Gaza. Ed il loro numero aumenta di ora in ora, con le firme in calce a quello che si sviluppa come un manifesto educativo e civile: “Dopo la recente repressione, in acque internazionali, della missione civile e umanitaria della Flotilla, riteniamo sia giunto il momento di dare pubblicamente voce al nostro sdegno. Perché a Gaza sta morendo l’Occidente con la sua civiltà”, si legge. Ed ancora: “Perché le ragioni dell’umano prevalgano sempre sulla barbarie, continueremo a lavorare nelle scuole che dirigiamo promuovendo innanzitutto lo sviluppo del pensiero critico e l’educazione alla cittadinanza attiva”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
