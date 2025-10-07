Gaza 120 incontri sulla pace in Statale Scienze politiche scatta l’occupazione
Un palinsesto di oltre 120 lezioni universitarie, proiezioni cinematografiche e presentazioni di libri, fino a gennaio. È l’iniziativa “La Statale per la pace“ inaugurata ieri nell’Aula Magna dell’ateneo. Obiettivo: fornire chiavi di lettura sull’attuale contesto internazionale il più possibile condivise e partecipate, con il coinvolgimento di docenti di tutte le aree disciplinari. "È la nostra risposta – commenta la rettrice Marina Brambilla – a un presente che ci interpella sempre più urgentemente. Abbiamo scelto di prendere posizione, non solo schierandoci a favore della pace ma impegnandoci per lavorare alla pace". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: gaza - incontri
Gaza, media: incontri a Roma per tregua
Festa del Fatto al Circo Massimo, dal flash mob per Gaza agli incontri serali: le foto della prima giornata
ITALIA-MONDO| Con gli incontri tecnici previsti al Cairo tra delegazioni israeliane e Hamas, il cessate il fuoco e il rilascio ostaggi sono al centro delle trattative. Nel frattempo, Gaza City conta oltre 900mila sfollati Vai su Facebook
#NEWS - Proteste per #Gaza nelle città, a #Torino devastate le #Officine, dove domani sono attesi per una serie di incontri la presidente della Commissione Europea Ursula #vonderLeyen, John #Elkann e Jeff #Bezos. Scontri a #Bologna, sparati lacrimogeni - X Vai su X
Gaza, 120 incontri sulla pace in Statale. Scienze politiche, scatta l’occupazione - Un palinsesto di oltre 120 lezioni universitarie, proiezioni cinematografiche e presentazioni di libri, fino a gennaio. Si legge su msn.com
Pace a Gaza, i punti su cui si gioca la partita finale tra Hamas, Trump e Netanyahu - Ma alcune questioni rischiano di far saltare l'accordo: ritiro delle truppe, disarmo dei miliziani e governo della ... Lo riporta wired.it