Gaza 120 incontri sulla pace in Statale Scienze politiche scatta l’occupazione

Un palinsesto di oltre 120 lezioni universitarie, proiezioni cinematografiche e presentazioni di libri, fino a gennaio. È l’iniziativa “La Statale per la pace“ inaugurata ieri nell’Aula Magna dell’ateneo. Obiettivo: fornire chiavi di lettura sull’attuale contesto internazionale il più possibile condivise e partecipate, con il coinvolgimento di docenti di tutte le aree disciplinari. "È la nostra risposta – commenta la rettrice Marina Brambilla – a un presente che ci interpella sempre più urgentemente. Abbiamo scelto di prendere posizione, non solo schierandoci a favore della pace ma impegnandoci per lavorare alla pace". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

