Gattuso Tante pressioni e responsabilità a Udine dovremo giocare

"Milan-Como a Perth? Per il nostro calcio è qualcosa di positivo". FIRENZE - "Le scelte sono state fatte immaginando che la prima gara la faremo in un modo, la seconda in un altro. Dispiace per chi non c'è, ma siamo contenti, chi è arrivato può darci una mano". Lo ha dichiarato il ct azzurro Rino Ga. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gattuso "Tante pressioni e responsabilità, a Udine dovremo giocare"

In questa notizia si parla di: gattuso - tante

Gattuso: "Non ho tempo di emozionarmi. Pressioni? Ne sento tante"

Italia, Gattuso: “Ci sono tante pressioni, non ho tempo di emozionarmi. Complimenti ai ragazzi, non potevo aspettarmi di meglio”

#Gattuso: “Sono poche oggi le squadre che giocano di reparto. Si va sui riferimenti, tante squadre vanno uomo su uomo. Ed è normale che diventa difficile. Penso di riuscire a fare una via di mezzo. Marcare diventa più difficile”. - X Vai su X

«Rino non si gioca con chi uccide i bambini». Lo striscione apparso a Corigliano-Rossano, città natale di Gennaro Gattuso, fotografa meglio di tante analisi il clima che circonda la sfida di stasera in Ungheria tra Israele e Italia, valida per le qualificazioni ai Mo - facebook.com Vai su Facebook

Gattuso 'non c'è bella aria, con Israele tante pressioni' - Non si respira una bella aria, penso alla gara di Udine con Israele, ci sono tante pressioni, bisogne farci trovare pronti". Come scrive ansa.it

Gattuso: “Ci sono delle cose positive ma c’è tanto da correggere. Parlo molto con Chiesa e…” - Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano e si è soffermato sui prossimi impegni dell'Italia. Da tuttojuve.com