“Fuori non si respira una bellissima aria. Martedì andremo a Udine e ci saranno 10mila fuori e 5mila dentro, capisco la preoccupazione. Sicuramente dispiace vedere cosa succede, gente innocente e bambini che muoiono”. Gennaro Gattuso questa volta non se ne lava completamente le mani e affronta il discorso Italia-Israele nella prima conferenza stampa di questa pausa per le nazionali, all’indomani del raduno. L’Italia affronterà sabato l’Estonia nella prima di due partite di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026, ma l’attenzione è tutta già sul match contro la formazione israeliana di martedì, che si giocherà a Udine in un clima di proteste già annunciate per quanto sta accadendo a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gattuso su Italia-Israele: “Ci saranno 10mila persone fuori e 5mila dentro, ma noi dobbiamo andare al Mondiale”

