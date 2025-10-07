Gattuso | Spinazzola ha accettato la chiamata con entusiasmo lo apprezzo molto Kean deve fare di più
Nella lunga conferenza stampa andata in scena quest’oggi il commissario tecnico Gennaro Gattuso si è soffermato anche su alcuni singoli come Kean e Spinazzola. A seguire le sue principali parole. Le parole di Gattuso su Spinazzola. «La chiamata di Spinazzola al posto di Politano è stata fatta sulla base che con l’Estonia giocheremo in un modo e con l’Israele in un altro. Così come quella di Piccoli al posto di Zaccagni. Il suo ruolo è quello di terzino, poi è chiaro che qualche spezzone lo possa fare anche in avanti perché ha determinate caratteristiche che lo possono far giocare anche in avanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
