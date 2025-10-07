Gattuso preoccupato per la sfida con Israele | Tante pressioni però questa partita dobbiamo giocarla

Nella conferenza stampa tenutasi a Coverciano in vista del doppio impegno della nazionale, il ct della nazionale Gennaro Gattuso è tornato a parlare del clima che circonda la partita di martedì 14 ottobre contro la rappresentativa israeliana. « Non si respira una bella aria, penso alla gara di Udine con Israele, ci sono tante pressioni, bisogna farci trovare pronti», ha ammesso Gattuso. Il tecnico è poi tornato sul tema del pubblico allo stadio: «E’ un dato di fatto che a Udine ci sarà poca gente. La capisco e comprendo la preoccupazione. Dico che mi fa male al cuore vedere quanto sta accadendo, però noi questa partita dobbiamo giocarla, altrimenti perdiamo 3-0 a tavolino. 🔗 Leggi su Open.online

