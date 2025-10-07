Gattuso preoccupato | Israele? L’aria non è serena ma dobbiamo concentrarci sui risultati

Inter News 24 Gattuso ha parlato in conferenza stampa in vista del match da dentro o fuori contro Israle nelle qualificazioni ai mondiali. Gennaro Gattuso, allenatore della Nazionale Italiana, forte di ben cinque giocatori dell’ Inter, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista del prossimo impegno casalingo dell’Italia contro Israele che arriverà dopo la gara contro l’Estonia e si giocherà martedì a Udine. L’atmosfera intorno alla squadra è tutt’altro che serena, un aspetto che il tecnico ha voluto sottolineare, ma ha anche ricordato l’importanza di concentrarsi sui risultati per qualificarsi ai play-off. 🔗 Leggi su Internews24.com

