Gattuso preoccupato | Israele? L’aria non è serena ma dobbiamo concentrarci sui risultati
Inter News 24 Gattuso ha parlato in conferenza stampa in vista del match da dentro o fuori contro Israle nelle qualificazioni ai mondiali. Gennaro Gattuso, allenatore della Nazionale Italiana, forte di ben cinque giocatori dell’ Inter, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista del prossimo impegno casalingo dell’Italia contro Israele che arriverà dopo la gara contro l’Estonia e si giocherà martedì a Udine. L’atmosfera intorno alla squadra è tutt’altro che serena, un aspetto che il tecnico ha voluto sottolineare, ma ha anche ricordato l’importanza di concentrarsi sui risultati per qualificarsi ai play-off. 🔗 Leggi su Internews24.com
Gattuso alla vigilia di Italia-Israele: “Non c’è serenità, troppa pressione a Udine” - Gennaro Gattuso parla della tensione prima di Italia Israele: “A Udine ci saranno poche persone, ma dobbiamo giocare e farci trovare pronti” ... Secondo laziopress.it
Il ct di Israele svela cosa gli ha detto Gattuso dopo il match: “Ci ha incoraggiati” - Italia continua a far parlare di sé anche a distanza di diversi ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it