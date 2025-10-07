Gattuso | Non ho convocato Chiesa perché non è al 100% Kean deve dare di più

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del commissario tecnico dell'Italia dal ritiro della Nazionale in vista delle partite con Estonia e Israele. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In questa notizia si parla di: gattuso - convocato

Gattuso: "Non ho convocato Chiesa perché non è al 100%. Kean deve dare di più" - Le parole del commissario tecnico dell'Italia dal ritiro della Nazionale in vista delle partite con Estonia e Israele

Crisi Liverpool, Chiesa: ora o mai più. L'assist di Gattuso e Slot alle corde, anche Salah sott'accusa - Federico sfrutterà la pausa per convincere Slot, alle prese anche con la grana Salah.

