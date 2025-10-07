Gattuso Estonia? Ogni partita ha le sue insidie Ma Ringhio in trincea è a zero stress | Voglio un’Italia che annusi il pericolo
Buona la prima, adesso bisogna ripetersi. È iniziato oggi a Coverciano il secondo ritiro azzurro con Rino Gattuso ct. Un mese fa le prime due gare con la nuova guida tecnica della Nazionale si sono concluse con altrettante vittorie, anche se quella in Ungheria contro Israele è stata una sfida conquistata col sudore. Ora, all’orizzonte ci sono altre sfide, ancora con estoni e israeliani: gare da non fallire prima dello scontro diretto contro la Norvegia di novembre. «Il messaggio ai giocatori» in questa fase «sarà di fare bene in questi giorni. Lavorare con grande concentrazione». «E non farsi prendere da tutto quello che arriva da fuori, perché sicuramente qualche pressione esterna c’è. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: gattuso - estonia
Gli Azzurri si preparano alle qualificazioni A settembre le gare contro Estonia e Israele Prime prove per il nuovo ct Gattuso. Italia, è già crash test. La missione è il Mondiale
Convocati Italia per le sfide contro Estonia e Israele, prima chiamata per Pio Esposito! Altri 4 nerazzurri nella lista di Gattuso
Nazionale: i convocati di Gattuso per le partite con Estonia e Israele. Le novità. Confermato Kean
.@Azzurri, Gattuso in vista dell'Estonia: "Dobbiamo stare attenti, abbiamo tutto da perdere. Bisogna fare meglio in difesa, annusando meglio il pericolo e non dando mai nulla per scontato http://bit.ly/3VT8cVb - X Vai su X
Gattuso diretta conferenza stampa Italia in vista di Estonia e Israele - facebook.com Vai su Facebook
Italia, Gattuso verso Estonia ed Israele: “Non mi annoio; Tresoldi e Ahanor? Ci stiamo lavorando. Chiesa…” - Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza a quattro giorni dalla trasferta dell'Italia in Estonia, match valido per le qualificazioni Mondiali. Lo riporta europacalcio.it
Estonia-Italia, Gattuso: "Chiesa non al 100%. Su Tresoldi e Ahanor ci stiamo lavorando" - Italia, Gattuso: 'Chiesa non al 100%. Riporta sport.sky.it