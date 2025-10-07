Buona la prima, adesso bisogna ripetersi. È iniziato oggi a Coverciano il secondo ritiro azzurro con Rino Gattuso ct. Un mese fa le prime due gare con la nuova guida tecnica della Nazionale si sono concluse con altrettante vittorie, anche se quella in Ungheria contro Israele è stata una sfida conquistata col sudore. Ora, all’orizzonte ci sono altre sfide, ancora con estoni e israeliani: gare da non fallire prima dello scontro diretto contro la Norvegia di novembre. «Il messaggio ai giocatori» in questa fase «sarà di fare bene in questi giorni. Lavorare con grande concentrazione». «E non farsi prendere da tutto quello che arriva da fuori, perché sicuramente qualche pressione esterna c’è. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Gattuso, Estonia? Ogni partita ha le sue insidie. Ma Ringhio in trincea è a zero stress: "Voglio un'Italia che annusi il pericolo"