Gattuso | Ahanor e Tressoldi li ho visti bene possono avere possibilità di vestire la maglia azzurra in futuro LIVE
Il commissario tecnico Gennaro Gattuso, parla in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni dell’Italia contro Estonia e Israele. A seguire le sue principali parole. Le parole di Gattuso. -in aggiornamento «Giocheremo la prima partita in un modo e la seconda in un altro. Le scelte di chiamare Spinazzola e Piccoli in sostituzione degli infortunati Politano e Zaccagni sono state fatte in questa direzione qui. Mi dispiace per i giocatori persi, ne sono arrivati altri che possono darci una mano. Ahanor e Tressoldi li ho visti bene, possono avere possibilità di vestire la maglia azzurra in futuro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: gattuso - ahanor
Chi è Ahanor, il gioiello dell’Atalanta nato ad Aversa che Gattuso non può convocare in Nazionale
Ahanor, il gioiello dell’Atalanta nato ad Aversa che Gattuso non può convocare in Nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Paradosso Ahanor: il difensore dell'Atalanta è nato in Italia ma non può ancora essere convocato da Gattuso - X Vai su X
Chi è Nicolò Tresoldi, il nuovo Retegui per l'Italia di Gattuso (dalla Germania Under 21) - Ansia Ahanor, idea Matteo Palma - I tedeschi lo hanno già convocato nella Germania Under 21 (oltre in precedenza all'Under 19): 17 presenze e 6 reti sin qui per Tresoldi che insegue la qualificazione all'Europeo di categoria (prossimi ... Scrive affaritaliani.it
Tresoldi può vestire la maglia dell'Italia: Gattuso dice sì, sfida alla Germania per l'attaccante del Bruges - Un nuovo nove per l'Italia pescato dall'estero, un po' come quando Roberto Mancini pescò Mateo Retegui dal Tigre. Riporta msn.com