Gattuso aggredito: lo hanno preso dal cravattino Nessuno ha osato mettersi in mezzo"> Il c.t. della Nazionale ha un carattere molto particolare, diretto, e spesso possono nascere delle discussioni, anche accese. Gennaro Gattuso è universalmente conosciuto come un uomo dal carattere fumantino, plasmato da anni di battaglie in campo e da una personalità mai doma. Da calciatore ha incarnato lo spirito di combattente del Milan e della Nazionale, distinguendosi per grinta, determinazione e un temperamento spesso sopra le righe. La sua aggressività agonistica non era solo un marchio di fabbrica, ma un modo per trascinare compagni e tifosi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

