Gattuso aggredito | lo hanno preso dal cravattino | Nessuno ha osato mettersi in mezzo
Il c.t. della Nazionale ha un carattere molto particolare, diretto, e spesso possono nascere delle discussioni, anche accese. Gennaro Gattuso è universalmente conosciuto come un uomo dal carattere fumantino, plasmato da anni di battaglie in campo e da una personalità mai doma. Da calciatore ha incarnato lo spirito di combattente del Milan e della Nazionale, distinguendosi per grinta, determinazione e un temperamento spesso sopra le righe. La sua aggressività agonistica non era solo un marchio di fabbrica, ma un modo per trascinare compagni e tifosi.
Mondiali: Gattuso, ci prendiamo vittoria ma siamo dei pazzi - "E' stata da morire oggi, all'inizio ci hanno sorpreso, ma quando svilupiamo il gioco li mettevamo in difficoltò".
Italia, Gattuso dopo la vittoria con Israele: "Oggi c'era da morire. Siamo dei pazzi, abbiamo preso dei goal assurdi" - Il Ct dell'Italia Gennaro Gattuso analizza ai microfoni di Rai Sport la clamorosa vittoria per 5-