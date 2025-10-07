Gatti reagisce così alla parata di Maignan in Juve Milan | Che ca**o ha preso questo pazzesco Difensore incredulo dopo l’intervento che ha negato il vantaggio ai bianconeri

Gatti reagisce così alla parata di Maignan in Juve Milan: il labiale del difensore svelato da BordoCam. Un intervento prodigioso, un riflesso che ha del miracoloso e che ha lasciato tutti a bocca aperta. Anche l’avversario diretto. Lo speciale “BordoCam” di DAZN, realizzato in occasione del big match tra Juventus e Milan, ha svelato un retroscena che è già diventato virale: il labiale di Federico Gatti subito dopo la parata-capolavoro di Mike Maignan su di lui. L’episodio è avvenuto a inizio ripresa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone è arrivato a Gatti che, a due passi dalla porta, ha calciato a botta sicura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

