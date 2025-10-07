Gasparri sulla Campania | Centrodestra verso un candidato civico Cirielli tra le ipotesi
"Siamo più propensi all'allargamento verso la società civile, ma quella di Cirielli è una delle ipotesi possibili". Lo ha dichiarato Maurizio Gasparri (FI) a Ping Pong, Rai Radio1, intervistato da Annalisa Chirico, in merito alla scelta del candidato del centrodestra in Campania.Obiettivi e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Regionali Campania, centrodestra al bivio: Cirielli resta il favorito, Fi spinge per il civico - Felici per la vittoria, ma preoccupati per le loro sorti ancora sconosciute, gli esponenti della coalizione di Governo ... Si legge su ilmattino.it
VERSO LE REGIONALI - Gasparri: 'più propensi allargare a società civile, ma Cirielli ipotesi possibile - "Siamo più propensi all’allargamento verso la società civile, ma quella di Cirielli" in Campania "è una delle ipotesi possibili". Da casertafocus.net