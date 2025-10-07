Garvina | Riteniamo che Italia-Israele si debba giocare e la giocheremo Ho avuto un incubo e ho chiamato Gattuso

2025-10-06 21:54:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Il presidente della Figc ha preso posizione sulla scelta di giocare la discussa partita contro Israele e valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Parlando al podcast “Sette vite” il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato del percorso che attende l’Italia di Rino Gattuso e che nelle prossime 4 gare si giocherà il possibile accesso diretto ai prossimi Mondiali 2026 che si disputeranno fra Stati Uniti, Canada e Messico. Il numero 1 della federcalcio italiana si è inevitabilmente espresso anche sulla scelta di non escludere Israele dalle competizioni da parte della Uefa (in seguito alla guerra in corso fra Israele e Palestina) e quindi far disputare le partite di qualificazione fra cui quella contro gli Azzurri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com