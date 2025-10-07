Garofoli e il sogno Azzurro | Felice ho corso bene
Tre settimane di soddisfazioni europee e mondiali per Gianmarco Garofoli. Che non si è fatto mancare niente, soprattutto quella maglia azzurra che sogna di indossare ogni bambino quando sale in bici per fare il corridore. Il ragazzo fidardense ne ha indossate addirittura un tris in tre domeniche consecutive che non dimenticherà mai: prima all’ Europeo Gravel ad Avezzano dove ha chiuso 11esimo; poi in Ruanda, a Kigali, nel mondiale in linea, 22esimo su 30 arrivati, e infine domenica, in Francia, nell’ Europeo élite in linea dove ha colto un bel piazzamento: nono. "Gravel, Mondiale chiamato proprio all’ultimo, Europeo, ma mi sono sempre fatto trovare pronto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
