Garlasco spunta l' intercettazione chiave dell' inchiesta
Il mistero si infittisce. Mentre la procura di Pavia indaga sulla morte di Chiara Poggi, che ha un colpevole condannato in via definitiva, Alberto Stasi, e un nuovo sospettato, Andrea Sempio, anche i pm di Brescia portano avanti la loro inchiesta parallela. Quella che ipotizza la presunta corruzione, tutta da dimostrare, che avrebbe spinto l’ex procuratore Mario Venditti ad archiviare rapidamente la posizione di Sempio quando nel 2017 e nel 2020 venne indagato per l’omicidio che ha sconvolto Garlasco. Ieri sera Quarta Repubblica ha aggiunto due tessere a questo incredibile mosaico. La prima deriva dall’intercettazione, che non era finita nei brogliacci della prima indagine ai danni di Sempio, in cui il padre e la madre di Andrea parlano di ritirare alcune somme in contanti per “pagare quei signori”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: garlasco - spunta
“Sono di Chiara, non posso…”. Garlasco, spunta l’intercettazione tra Alberto Stasi e un amico
Garlasco, spunta un nuovo Dna nella bocca di Chiara Poggi: “Non è né di Stasi né di Sempio”
Garlasco, spunta l’intercettazione del padre di Stasi subito dopo la morte di Chiara: “Il problema di Alberto…”
L’ex pm di Garlasco Venditti spunta in un'altra inchiesta: Brenda, i pizzini, i carabinieri amici. «Lui, quando lo cerco, c’è. Più di mio marito» - X Vai su X
Garlasco, spunta un secondo scontrino del parcheggio a casa di Andrea Sempio: l'esclusiva a Quarto Grado Vai su Facebook
Garlasco, spunta l'intercettazione chiave dell'inchiesta - A Quarta Repubblica l'audio del dialogo tra il padre di Andrea Sempio e la moglie. msn.com scrive
Caso Garlasco in Tv, scoop di Nicola Porro: “nuove intercettazioni” svelate. Cosa succede - La nuova inchiesta sull’ex procuratore Mario Venditti continua a fare discutere: stasera a Quarta Repubblica delle intercettazioni inedite ... Si legge su libero.it