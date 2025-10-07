Garlasco spunta l' intercettazione chiave dell' inchiesta

Il mistero si infittisce. Mentre la procura di Pavia indaga sulla morte di Chiara Poggi, che ha un colpevole condannato in via definitiva, Alberto Stasi, e un nuovo sospettato, Andrea Sempio, anche i pm di Brescia portano avanti la loro inchiesta parallela. Quella che ipotizza la presunta corruzione, tutta da dimostrare, che avrebbe spinto l’ex procuratore Mario Venditti ad archiviare rapidamente la posizione di Sempio quando nel 2017 e nel 2020 venne indagato per l’omicidio che ha sconvolto Garlasco. Ieri sera Quarta Repubblica ha aggiunto due tessere a questo incredibile mosaico. La prima deriva dall’intercettazione, che non era finita nei brogliacci della prima indagine ai danni di Sempio, in cui il padre e la madre di Andrea parlano di ritirare alcune somme in contanti per “pagare quei signori”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

