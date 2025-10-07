Garlasco Roberta Bruzzone a Open | Su Sempio solo ipotesi ma mi aspetto un rinvio a giudizio Poi smonta le accuse a Venditti

Open.online | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Vedo molto rumore intorno al nucleo dell’inchiesta contro Andrea Sempio e pochi elementi oggettivi che possano irrobustire un’ipotesi accusatoria. Elementi che mi collocano questo ragazzo sulla scena del crimine in maniera alternativa a Alberto Stasi non ne vedo ancora neanche mezzo». È tranchant Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, che a Open torna a commentare gli ultimi sviluppi del nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco. L’inchiesta è stata riaperta a marzo dopo 18 anni da quel 13 agosto 2007, quando è stato ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi, e vede come unico indagato Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: garlasco - roberta

Garlasco, il parere di Roberta Bruzzone sulle ultime analisi: “Cosa ha fatto davvero Chiara”

Garlasco, il mistero del Dna e le ricerche di “Ignoto 3”: parla Roberta Bruzzone

Su Garlasco Roberta Bruzzone attacca: "Farneticazioni", la sua convinzione su chi ha ucciso Chiara Poggi

garlasco roberta bruzzone openDelitto di Garlasco, Bruzzone: “Sempio cambi avvocato, Ordine intervenga!”/ Cosa ha detto Lovati a Corona - Delitto di Garlasco, Bruzzone contro Lovati per le dichiarazioni a Fabrizio Corona: "Sempio cambi legale, Ordine avvocati intervenga". ilsussidiario.net scrive

garlasco roberta bruzzone openRoberta Bruzzone ‘molla’ Garlasco per una nuova indagine su Rai 2: la sua verità su Giulia Cecchettin - Dopo alcuni dei delitti più discussi d’Italia, la criminologa riparte da una vicenda che ha scosso il Paese per spiegare dove può arrivare la violenza del narcisismo. Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Roberta Bruzzone Open