Garlasco Roberta Bruzzone a Open | Su Sempio solo ipotesi ma mi aspetto un rinvio a giudizio Poi smonta le accuse a Venditti

«Vedo molto rumore intorno al nucleo dell’inchiesta contro Andrea Sempio e pochi elementi oggettivi che possano irrobustire un’ipotesi accusatoria. Elementi che mi collocano questo ragazzo sulla scena del crimine in maniera alternativa a Alberto Stasi non ne vedo ancora neanche mezzo». È tranchant Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, che a Open torna a commentare gli ultimi sviluppi del nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco. L’inchiesta è stata riaperta a marzo dopo 18 anni da quel 13 agosto 2007, quando è stato ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi, e vede come unico indagato Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Open.online