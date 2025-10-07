Garlasco parla l’amico di Andrea Sempio | Lo scontrino non è un alibi è un indizio Possibile che nessuno lo capisca?

“Lo scontrino? Possibile che non lo capisce nessuno? Lo scontrino non è un alibi, ma un indizio ”. A dirlo è Roberto Freddi – uno degli amici del gruppo di Andrea Sempio all’epoca del delitto di Chiara Poggi -, che è stato intervistato dal programma di Rai 3, Lo Stato Delle Cose, nella puntata andata in onda lunedì 7 ottobre. Un’intervista esclusiva, quella rilasciata alla trasmissione condotta da Massimo Giletti, durante la quale l’uomo è tornato a parlare di quanto accaduto quel 13 agosto 2007 a Garlasco. “Quando è successo c’è stata compattezza nel gruppo? Vorrei vedere, certo che siamo stati vicino alla famiglia Poggi, li conosco da trent’anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

